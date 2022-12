Bra odlingsväder håller i sig

Förvånande positivt inköpschefsindex för Kina publicerades också i veckan. Eftersom mer pengar i Kina innebär mer protein i maten steg sojabönorna med 5 procent i Chicago under ledning av sojamjölet.

Absoluta botten

I nivå med fjolåret

Nedgång för vete

Chicago föll

El Niño kommer senare

Håll koll på vädret

Maltkorn

Majs

Skördefall blev inte verklighet

Oro i öst

Uppåt för sojabönor

Rädslan driver på

Varmt och torrt

Raps

Potatis

Gris

Mjölk

Signal om minskad expansion

Socker

Köpläge

Haussen i sojabönorna påverkade rapsfrömarknaden under en dag. Sedan föll priset på raps tillbaka. Raps ser väldigt svagt ut och när rekylen kommer i sojan kan den mot 350 euro. Det är en nivå som marknaden uppfattar som den absoluta botten för raps.Sådden av majs går framåt i USA och är nästan färdig. Ukrainas produktion av majs ser ut att bli ungefär lika stor som förra året, enligt de uppgifter som publicerats i veckan.Prisuppgången på spannmål tidigare i år motiverades av oro för Ukrainas produktion, där gissningarna låg på 20-25 mt. Nu ser produktionen ut att hamna kring 30 mt, exklusive Krim - alltså i nivå med förra året.Spotnoteringarna på mjölk- och mjölkprodukter fortsatte att falla, men terminspriserna steg. Genomsnittspriset för de kommande tolv månaderna stängde på en högre nivå i kronor per kilo i fredags jämfört med föregående vecka.Marknaderna i USA och i England är stängda på måndagen, så det blir en lugn start på en kort vecka.I måndags föll Matif-vetet (november) ner till 196,50 innan rekylen uppåt kom på tisdagen, som gjorde det möjligt att sälja på 200 euro och strax över det.Kursfallet fortsatte sedan på torsdagen och fram emot eftermiddagen i fredags. Veckan stängde på 195 euro, en nedgång med 2 procent på veckan för novemberkontraktet på Matif.195 euro är en nivå där det kan finnas visst stöd, men enligt handboken i teknisk analys bör nedgången från 200-euro nivån vara lika lång som nedgången från toppen, det vill säga 10 euro.Nedgången skulle då vara "färdig" vid 190 euro, men där finns inget stöd sedan tidigare så det är nog mer sannolikt med en nedgång ända till 185 euro. Det är troligen inte för sent att sälja novemberkontrakt.Chicagovetet (december) föll från 698,75 cent per bushel förra veckan till 682 cent i fredags. Det är möjligt att det kan komma en rekyl uppåt, men till slut borde priset gå ner i första hand till stödet på 664 cent.Utbuds- och efterfrågebalanserna är i år inte lika negativa för priset när det gäller vete som för majs och foderspannmål.Andelen av USA:s höstvete i good/excellent condition sjönk med 1 procent till 29 procent. Den säsong som kommer närmast är 2005-2006, som för samma vecka hade en crop rating på 30 procent.Av vårsått vete var 49 procent sått. Normalt skulle 68 procent vara sått.El Niño väntas först i augusti. För en månad sedan beräknade Australiens meteorologiska byrå att det var 70 procents sannolikhet för att väderfenomenet skulle börja i juli.Det intressanta här, med tanke på prisutvecklingen, är inte att det är 70 procents sannolikhet för ett El Niño, utan att sannolikheten att det ska hända i närtid (för den här skörden) minskat.Det är ju helt säkert att det kommer ett El Niño någon gång i framtiden. Att sannolikheten minskar för den här skörden innebär att priset borde sjunka och det har vi också sett hända.Efterfrågan har varit svag i veckan, vilket inte är konstigt, eftersom GASC med flera köpt på sig lager till sensommaren, förmodligen på grund av oro för exportproblem från Ukraina.Med vad som ser ut att kunna bli en stor skörd borde vi kunna förvänta oss lägre pris vid skörd.Det blev alltså en liten rekyl uppåt, eller i vart fall en paus, innan prisfallet fortsatte. Jag tror att priset kan falla lite till på kort sikt.Väderutvecklingen i EU, Kina och USA är även fortsatt central för prisutvecklingen.Just nu ser den bra ut, men det är värt att hålla koll på den, särskilt om det observandum om torrare väder i Ryssland och Ukraina som det talats om i veckan skulle bli värre.Maltkornsterminerna föll tillsammans med resten av spannmålskomplexet i veckan som gick.Decemberkontraktet på ligger kvar på samma nivå som förra veckan, 475 cent, vilket är en teknisk stödnivå.En rekyl uppåt mot 490-nivån är fortfarande möjlig och erbjuder i så fall ett utmärkt säljtillfälle. Den huvudsakliga trenden borde dock vara nedåtriktad.Fundamentalt sett borde kontraktslägsta vid strax under 450 cent kunna passeras innan kontraktet förfaller till leverans i december.Den femte plantingsrapporten i år för 16 maj visade 73 procent sått, upp från 59 procent veckan innan. Det är något mindre än vad vi hoppats på, men förefaller ha varit i linje med konsensus i marknaden.I måndagens rapport borde vi se 80-85 procent vara sått. Det mesta av majsen är nu sådd i USA och detta förhållandevis tidigt.Tidigare i veckan rapporterade Ukrainas lantbruksförening att den väntar sig en majsskörd om 28,5-29 mt exklusive Krim.Utöver Krim var skörden 30,9 mt förra året. Marknaden har tidigare väntat sig att Ukrainas skörd, inklusive Krims, skulle minska till 25 mt i år på grund av dyr gödsel och brist på kapital.Det har talats om att majsskörden kunde falla till 20 mt. Detta verkar inte besannas, vilket är mycket negativt för majspriset.För en vecka sedan var 90 procent av majsarealen på 4,6 mA sådd. Förra året såddes 4,8 mA, inklusive Krim. I höstas låg förväntningarna på att Ukraina skulle öka sin majsareal till 5,5-5,7 mA.Den oro för Ukrainas produktion av majs som egentligen varit en huvudanledning för vårens prisuppgång, framförallt på vete, men även på majs, ser av allt att döma ut att ha varit helt ogrundad.Den senaste tiden har priset på vete fallit mer än priset på majs, trots att utbuds- och efterfrågebalansen ser mer negativ ut för priset på majs än för vete.Fallhöjden är större på majs än på vete. Vi ser att kvoten mellan terminspriserna på majs och vete gått från 1.5 till 1.44. Terminerna på majs "borde" falla mer än veteterminerna och kanske gör det nu.Jag skrev förra veckan att sojabönorna inte visade samma negativa beteende i marknadsutvecklingen som majs och vete. Det visade sig den här veckan i närmast hausse i sojabönor, drivet av sojamjölet.Positivare tongångar från Kina var det som låg bakom uppgången. Kinas inköpschefsindex, PMI, steg oväntat från 48,1 till 49,7.Ett PMI under 50 innebär visserligen att tillverkningsindustrin krymper, men förbättringen av PMI var överraskande stor. I Europa var PMI lite sämre, men indikerar fortfarande expansion vid 52,5.I USA steg PMI oväntat från 55,5 förra månaden till 56,2. Tekniskt bröts motståndet på 1 250 cent, vilket är en stödnivå.Fundamentalt sett tycker jag inte att priset på sojabönor borde gå upp. Det mesta, förutom PMI, talar för att Kinas ekonomi de facto bromsar in.Landets import av sojabönor bromsas också till följd av att förändringen i matvanor i stort sett redan är genomförd. Den allmänna förväntansbilden fick sig en törn av PMI-statistiken och vi fick därför en kraftfull uppgång i terminspriset under veckan.Det tyder på att det kan vara handlare som går ur korta positioner, short covering. Rädsla för förluster, särskilt om det går fort, brukar alltid kunna driva på paniken.Sojamjölet ledde uppgången eftersom protein är det som Kina efterfrågar när de får mer pengar för bättre mat. Sojaoljan steg bara under en dag och föll sedan tillbaka. Tekniskt stöd finns vid 40 dollar och motståndet är nu vid ca 42 dollar.Sådden av sojabönor har kommit till 33 procent sått, upp procentenheter från förra veckans 20 procent. Sådden ligger några procent efter en genomsnittlig vårbrukstakt.Vädret var dock varmt och torrt i veckan, så man kan nog vänta sig att hälften av arealen är sådd i måndagens rapport.De mycket höga priserna på sojabönor nu kommer med all säkerhet att påverka planeringen inför sådden av sojabönor i Brasilien i höst.Kvoten mellan SX och CZ har ökat från 2 för två år sedan till 2,66 i fredags.Novemberkontraktet på Matif fick lite stöd av uppgången i sojabönorna, men stötte på säljare vid 366 euro. Tekniskt ser marknaden svag ut.Som nämnt förefaller marknaden ha en stark övertygelse om att den absoluta botten ligger vid 350 euro per ton. Besvikelsen kan bli stor om priset faller under den nivån.Den indiska monsunen är några dagar sen, vilket är ett observandum. Det kan ha att göra med El Niño och ett sådant kan påverka monsunen negativt, med lägre skörd av rapsfrö som följd.Efter förra veckans rekyl tog prisfallet på potatis ny fart. Från 12,30 euro per 100 kilo föll priset stadigt i veckan ner till 11,50.Med det momentum som finns i prisrörelsen, skulle det inte förvåna om vi får se både 11 euro och kanske till och med 10 euro per 100 ki.o.USDA hog slaughter kom in högre i fredags kväll på 394 000 mot 375 000 förra veckan. Cattle slaughter var lägre. Julikontraktet på Lean Hogs LHN4, föll direkt på den högre slaktstatistiken.Tekniskt har julikontraktet stor fall höjd. Fredagens nedgång innebär förmodligen starten på ett raskt prisfall ner mot 115 cent (stängde 123,7 cent per pund i fredags efter ett prisfall från 127 cent).EU:s export av mjölkpulver steg kraftigt under det första kvartalet i år jämfört med förra året. Exporten av SMP steg med 57 procent. Exporten av WMP steg med 28 procent.Exporten av ost minskade med 1 procent och var den enda mjölkprodukten med minskad export. Det berodde huvudsakligen på att Ryssland minskade sin import med 4 procent.Ryssland ökade däremot sin import av smör från EU med ca 30 procent, vilket fick exporten att smör från EU totalt sett att öka med 19 procent.Detta är bakgrunden till att Fonterras notering rasat sedan början av året. Fonterrapriset är ju en prissättning av marginell produktion, inte ett genomsnittligt pris.Pressen på priserna just nu skickar signalen till producenter att minska expansionen av produktionen i framtiden. Detta bör ge stöd åt priser längre in i framtiden och det är också något vi kan se i terminspriserna på Eurex.Terminspriserna på EUREX steg även den här veckan - till slut. Genomsnittspriset för de kommande tolv månadernas terminer steg från 3,70 kronor till 3,72 kronor per kilo.Mitt i veckan var priserna upp till 5 öre lägre än de slutade på. Från att ha varit lägre terminspriser ju längre fram i tiden förfallet ligger för terminerna, har detta vänt den senaste tiden.Terminsmarknaden förväntar sig högre spotpris på SMP och smör under hösten. Om detta besannas återstår att se. Det finns i vart fall utrymme för besvikelser.Priset på socker gjorde åter ett försök att ta bryta den tekniska motståndsnivån vid 18,25 cent per pund, men detta lyckades inte.I besvikelse föll priset under veckan ill botten på prisintervallet vid 17,37 cent, där marknaden stängde i fredags.Sockermarknaden kommer att få en produktion som är cirka 900 000 ton mindre än konsumtionen i år. Det beror på torkan i Brasilien i januari och februari.Centrala och södra Brasilien hade den torraste sommaren på åtminstone 70 år. Underskottet i marknaden kan bli ännu mer kännbart nästa år.Brasilien står för 28 procent av global sockerproduktion och 57procent av exporten.Enligt konsultfirman JOB Economia & Planejamento kan skörden av sockerrör bli 5,2 procent lägre under det år som slutar den sista september.Enligt São Paulobaserade Cpercusar kan global efterfrågan överträffa utbudet av socker med 3 mt under 2014/15.Liksom är fallet med flera råvaror har lagren ökat successivt de senaste åren då global produktion kommit ikapp efterfrågan.Priset ligger i många fall lågt i förhållande till produktionskostnad, men haussen låter vänta på sig eftersom det finns ett stort överhäng av lager att arbeta ner.USDA estimerar att globala lager av socker kommer att uppgå till 43,38 mt per den sista september i år.Socker är nu också en relativt billig råvara för etanolproduktion. Av Brasiliens sockerproduktion går 58procent till etanolproduktionen.Sedan år 2010 har 44 sockerbruk stängts i Brasilien.Det tekniska motståndet vid cirka 18 cent ska ses mot bakgrund av det stora överhänget av lager.På lite längre sikt borde priset gå upp, men på kort sikt kan bakslag komma.Veckans prisnedgång, inom de senaste månadernas prisintervall, erbjuder en attraktiv nivå att köpa på.