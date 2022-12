"Bra mat behöver inte vara ekologisk"

Niclas Boqvist har, ända sedan han tog över gården 2006, varit noga med att ha kontroll över alla delar i sin verksamhet.

Analyserat allt

Miljömässigt

Sticker ut hakan

Biogasanläggning

Använda rätt traktor

Som medlem i Greppa näringen blev han ännu mer medveten och har under en följd av år studerat och analyserat sin verksamhet i detalj. Och det är en del.Niclas odlar spannmål och vall på mellan 750 och 800 hektar och i lagården har han mellan 450 och 500 tjurkalvar av mjölkras.– Jag har en sammanställningspärm där jag analyserat allt i minsta detalj och tack vare det ligger jag väldigt bra till oavsett om det gäller energi- eller bränsleförbrukning eller kväveöverskott per hektar.Djuren växer upp till sexton månader innan de slaktas och Niclas Boqvist har också en del mellankalvar som går till slakt betydligt tidigare.Att ha alla fakta på papper har gett honom en kunskap om hur han ligger till miljömässigt, men också hur han förhindrar att företaget läcker ut pengar.– Vi har bland annat bytt ut alla lampor och lysrör, något som sparar oss drygt 8 000 kronor per år.Niclas Boqvist sticker ut hakan och menar att hans konventionella djuruppfödning ger lika stor eller möjligen mindre klimatpåverkan än ekologisk uppfödning.– Mina djur är uppväxta på vallfoder och spannmål, ungefär 50/50 och en stor del av tiden är de små och äter därmed mindre. De ekologiska djuren slaktas ju inte förrän de är dubbelt så gamla och genererar växthusgaser ett helt år längre, även om de bara betar gräs.Med det inte sagt att han på något vis är negativ till dem som väljer den ekologiska vägen.– För mig är det helt omöjligt att bedriva ekologisk produktion eftersom rovdjurstrycket är för hårt. Det innebär att jag istället gör vad jag kan för att bedriva min verksamhet på ett så miljömässigt bra sätt som möjligt.Han planerar just nu en biogasanläggning för att kunna bli ännu mer miljövänlig och för att kunna använda gårdens resurser på ett bättre sätt.Dessutom är bygget av en ny plansilo på gång. Så småningom ska det också bli ytterligare en lagård för att öka djurbesättningen till cirka 700 djur.Niclas Boqvist har fler traktorer i sin verksamhet än de flesta. Att samarbeta kring maskiner är inte hans melodi.– Jag tycker att det är viktigt att jobb utförs på rätt tid och det fungerar inte om man ska sitta och vänta på maskiner. Eftersom jag har allt jag behöver hemma på gården bestämmer jag själv när det ska plöjas eller gödslas. Det blir mer effektivt och sparar därmed pengar.Och precis som med den övriga verksamheten är han noga med att inte köra för mycket, att använda rätt traktor till det den är anpassad för. Men han erkänner att han egentligen har för många maskiner. Även om han saknar en dumper.