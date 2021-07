Bra månader för mjölkproducenterna

De senaste tre månaderna har nyckeltalet mjölkintäkt minus foderkostnad stärkts med omkring 15 öre per kilo mjölk för konventionella, och 25 öre per kilo mjölk för ekologiska mjölkföretag. Detta enligt preliminära uträkningar från Svensk Mjölk.

Det har bidragit till en återhämtning efter ett det besvärliga 2009.



Under oktober månad beräknas det genomsnittliga nyckeltalet för konventionella mjölkföretag ligga på cirka 1,95 kronor per kilo mjölk, och för ekologiska mjölkföretag på cirka 3,00 kronor.

Det genomsnittliga avräkningspriset beräknas vara 3,40 för konventionell och 5,00 för ekologisk mjölk i oktober. Det är en förbättring sedan i våras, men uppgifterna är fortfarande preliminära.



Enligt rapporten har mejerimarknaden ett stabilt läge i dag. Bättre samhällsekonomi har gynnat marknaden. Oroliga månader för marknaden av foderråvaror har dock resulterat i höjda priser på spannmål, färdigfoder och koncentrat.

- Mer säkra skördeuppgifter bör minska oron på marknaden för foderråvaror. Det bör liksom en starkare krona slå igenom på de svenska kraftfoderpriserna så småningom, säger Agneta Hjellström, lönsamhetsexpert på Svensk Mjölk i en kommentar.



Produktionskostnaden för konventionellt grovfoder beräknas bli lägre, siar Svensk Mjölk och analyser av första vallskörden visar på högre proteinvärden än förra året.



Förändringen i valutakursen innebär att gårdsstödet blir drygt tio procent lägre i år än under 2009. Men Svensk Mjölk menar att utsikterna för mjölkföretagens ekonomi de närmaste månaderna ser stabil ut. ATL.nu