Bra fjolår för SLU

Det innebär att SLU nu har ett kapital på 386 miljoner kronor. Lantbruksuniversitetet anställde 151 årsarbetskrafter under 2009 och räknar med att kunna anställa ytterligare personer under 2010.



Enligt ett pressmeddelande var även studenttillströmningen under 2009 mycket god. Antalet behöriga sökanden till grundprogrammen ökade med 40 procent jämfört med 2008. Antalet antagna ökade så att programmen fylldes till 92 procent. För 2008 var motsvarande siffra 85 procent. ATL.nu