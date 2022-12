Bra blåbärsår i Norrland

Enligt prognosen ligger bärtätheten i Norrland i år runt 40 procent över genomsnittet för de föregående tolv åren. I Götaland verkar tillgången på blåbär bli relativt bra, med drygt 90 procent mogna blåbär jämfört med ett normalår, medan tillgången väntas bli något sämre i Svealand med drygt 80 procent av genomsnittet för perioden 2003–2014.

Den genomsnittliga mängden blåbär som finns i skogarna varierar ganska mycket mellan landsdelarna. Normalt brukar Norra Norrland och Svealand få fler blåbär per kvadratmeter än Södra Norrland och Götaland. I år ser det dock ut att bli mest blåbär i Norra och Södra Norrland, framför allt i kustlandet. Det finns också stora lokala variationer och om man bara letar på rätt ställen går det med all säkerhet att finna mycket bär i alla delar av landet."En del av denna variation kan förklaras med att i år verkar det vara ovanligt ojämnt fördelat hur mycket blommor som överlevt till kart. Bäst verkar överlevnaden ha varit i Götaland och generellt för landet är det så att kustområdena som har haft den högsta överlevnaden", säger Ola Langvall, vid enheten för skoglig fältforskning, SLU.När det gäller bärmognaden, så blir den mycket senare än tidigare år och verkar dessutom bli väldigt utdragen. Rapporter om mogna bär började komma in för en dryg vecka sedan, framför allt runt södra Sveriges kuster, medan det fortfarande fanns blommande bärris i Norrland så sent som i slutet på förra veckan. Detta är förstås en effekt av den hittills svala sommaren.Den årliga produktionen av blåbär i Sveriges skogar under perioden 2007 till 2014 har varierat mellan 310 och 660 miljoner kilo. Och årets produktion uppskattas till ca 550 miljoner kilo."Årets blåbärsproduktion verkar bli en av de större vi har sett under de år som vi har kunna göra uppskattningar av totalproduktionen i våra skogar", säger Jonas Dahlgren, analytiker vid Riksskogstaxeringen på SLU i ett pressmeddelande.