Bra år för Sveaskog

Resultatet före skatt uppgick till 2774 miljoner kronor, att jämföra med 2644 miljoner för helåret 2009.

Nettoomsättningen uppgick till 6951 miljoner kronor, att jämföra med 6034 miljoner under föregående år.



I en kommentar till bokslutsrapporten skriver Sveaskogs vd Gunnar Olofsson att koncernen överträffat samtliga finansiella mål för 2010. Det operativa rörelseresultatet under året uppgick till 1280 miljoner kronor. Det är en förbättring med 38 procent och det bästa hittills för Sveaskog som renodlat skogsföretag.



Sveaskog levererade under året 11,3 miljoner kubikmeter skogsråvara, en uppgång med 4 procent jämfört med 2009.

Under förra året har företaget sålt ut drygt 30 800 hektar skogsmark.ATL.nu