Bra äppelskörd trots angrepp

Den svenska äppelskörden går in i fas två. Tidiga sorter är avklarade och odlarna har börjat plocka Aroma och snart även Ingrid Marie, de två stora sorterna i svensk äppelodling.

- Det är både positivt och negativt, vissa sorter går väldigt bra och vissa sämre. Det beror på en dålig blomning i våras och att vi haft problem med rönnbärsmal, sammanfattar Per Knutsson, fruktodlare utanför Huskvarna.





Inte mycket att göra

Nöjd med kvaliteten

Inga kemikalier i lagret

Den kalla våren försenade äppelskörden några veckor men nu har den tiden knaprats in. Åt rönnbärsmalens härjningar finns inte mycket att göra mer än att sortera bort skadad frukt.- Rönnbärsmalen har varit aktiv för första gången på sex, sju år och i vissa ytterkanter har den härjat fullständigt. För den enskilde odlaren kan det vara besvärligt, säger Magnus Engstedt, trädgårdsrådgivare på länsstyrelsen i Jönköping.Tidigare använde fruktodlarna preparatet Gusathion mot mal och vecklare, ett preparat som nu ersatts av bland annat Steward. Årets omfattning av insektsangrepp visar att effekten inte varit den önskade. Odlarna har bekämpat två gånger under säsongen och ändå fått mycket angrepp, ett otillfredsställande resultat, enligt Magnus Engstedt.- Vi trodde att Steward skulle vara bra men vi har inte haft någon värdemätare på effekten förrän i år. Det har inte varit helt succéartat, det kan man lugnt säga.Trots angreppen av rönnbärsmal är han nöjd med årets kvalitet på frukten.- Det blir en väldigt bra skörd egentligen.Även Lars-Olof Börjesson, vd för Äppelriket Österlen, är nöjd med kvalitets- och skördesiffrorna. Han gissar på ett normalår, i nivå med förra årets 12 000 ton frukt för föreningen. Lite mindre päron men i gengäld lite mer äpplen sammanlagt.- Det som vi kan vara lite oroliga för är vädret som varit ganska fuktigt. Då kan vi få mer svamptillväxt när vi tar in frukten i lager, främst av gloeosporium. Det gör att vi får slänga mycket mer när vi öppnar lagret.I den svenska äppelodlingen är det inte tillåtet att använda kemiska preparat vid inlagringen.- Vi använder inga kemikalier efter det att vi tagit ner äpplet från trädet. Det gör att vi inte har samma konkurrenskraft som övriga Europa, när det gäller lagring.Marianne Persson