Botten är nådd - bättre träda än odla

Att odla spannmål är en ren förlustaffär för många lantbrukare i år. Sven-Arne Torstensson på Smedbergs gård i Munkedal räknar med att han förlorade 1200 kronor per hektar på att odla i år.



Därför är han nöjd med att han lät bli att så på hälften av sin areal på 100 hektar.

- Om jag hade sått allt under 2009 så hade jag förlorat ytterligare 60 000-70 000 kronor på de 50 hektaren jag nu har trädat.

- Det var en lyckträff att jag inte gjorde det för då förbrukade jag ju inget eget kapital, säger han.



Hade han vårsått den resterande arealen räknar han med att växtodlingen totalt sett skulle gå back med 200 000 kronor när alla kostnader är medräknade.





Priset stack i väg

74,5 öre kilot

Systemfel

Det var på hösten 2008 när gödselpriserna stack i väg som Sven-Arne Torstensson började ifrågasätta om det skulle löna sig att odla. Och när våren kom hade han beslutat sig för att inte så. - Under vintern bestämde jag mig för att det blir inget vårbruk här. Jag gjorde ett medvetet val att så lite vårvete, 12 hektar, men sen blev det inte mer än så.Och nu har han fått kvittot på att han fattade rätt beslut. Sven-Arne Torstenssons företag innehåller många delar, förutom växtodling ingår uthyrning av bostäder, ridhus och stallplatser samt vinterentreprenad. På så vis kan Sven-Arne Torstensson skriva av en del av maskinkostnaderna på de övriga verksamheterna.Trots det går kalkylen inte ihop.- Affären måste ju vara i grunden sund. Det spelar ju ingen roll hur låga fasta kostnader man har om inte spannmålspriserna täcker de rörliga.För en av sina leveranser av brödvete till Lantmännen fick Sven-Arne Torstensson ett nettopris på 74,5 öre per kilo efter transport och torkning.Han tycker att fler lantbrukare ska visa att priserna är för låga genom att inte odla.- Vi borde markera mer och tala om för marknaden att här är bottengränsen. Ni gick under den och då odlar vi inte. Vi kan faktiskt hoppa över ett år och visa att "sorry" i år får ni baka av spanskt vete, säger han.- Man ska inte hålla på att odla när man går back bara för att tillföra marknaden mer volym. Dessutom har vi alldeles för höga produktionskostnader så att vi inte kan odla. Eller så är det något annat systemfel, om vi måste sluta och någon annan kan fortsätta. Tove Nilsson