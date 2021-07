Borrning efter bensin blir vanligare

I Köpings närpolisområde i Västmanlands län har på senare tid detta sätt att komma åt bensin fått en kraftig ökning.



Roger Gustafsson, som är polisinspektör på Köpingspolisen, säger att det har blivit svårare att slanga bensin nu. Ett enklare sätt att få ut bensinen är att lägga sig under en bil och borra ett hål i bensintanken och lägga en dunk under.



I Köpings närpolisområde fick man från den 1 oktober till den 20 oktober i år in 11 anmälningar om slangning och 13 anmälningar om borrning, skriver Sveriges Radio Västmanland.

Förra året under samma tid fick man in 1 anmälning om slangning och ingen anmälning om borrning.



Några råd från Roger Gustafsson är att parkera bilen där det finns belysning och att om man ser något misstänkt höra av sig till polisen.

ATL.nu