Borgeby ställer om – ingen vanlig mässa i år

När Borgeby och Brunnby ställer in och om, blir det i stället ökat fokus på fältvandringar för att släcka den kunskapstörst som finns. För Borgebys del kommer fältvandringarna att arrangeras i olika former under försommaren och fram till hösten. Hur möjligheterna kommer se ut för den som vill följa arrangemanget på plats eller digitalt är ännu inte helt klart.