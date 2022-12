Borg jagade med Holmen

Styrelseordförande Fredrik Lundberg har bjudit bland andra dåvarande finansminister Anders Borg (M) på jakter i Holmens regi, rapporterar Dagens Nyheter.

2 500 ur egen ficka

Lägre värde

Anders Borg har, till skillnad från andra deltagare, betalat en mindre summa för att vara med, skriver tidningen.Bland övriga inbjudna finns prominenta gäster som Nordeas nuvarande ordförande Björn Wahlroos, dåvarande Vattenfallschefen Lars G Josefsson och dåvarande landshövdingen i Östergötlands län Björn Eriksson.Fredrik Lundberg brukar, i Holmens regi, ordna tre jakter per år. Det handlar om två jakter på både älg och kronhjort samt en andjakt, skriver DN.Anders Borg har, enligt uppgift, varit med på flera jakter på älg och kronhjort. Han har, enligt uppgift, betalat 2 500 kronor per gång ur egen ficka.Två jägare som DN talat med uppskattar värdet på en sådan jakt – med två dagars jagande, övernattning, middag och frukost – till 10 000 kronor, lågt räknat.Men eftersom Anders Borg då bodde i Katrineholm sov han inte över, därmed blir värdet lägre.Anders Borg låter via sin nya uppdragsgivare Kinnevik hälsa att han betalat i storleksordningen 2 500 kronor samt svarat för transporter och boende själv.