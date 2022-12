Bondesockan ska spara miljoner

EU:s stöd till lantbruket måste bantas, är det ständiga ekot från politiker. Nu har flera svenska myndigheter hittat ett sätt som ska spara flera miljoner kronor. I stället för att Jordbruksverket utför den kostsamma blockinventeringen till hösten ska bönderna själva ut och mäta.

1 timme per hektar

Kan räkna träd

Extra stöd

Vad ATL erfar har flera myndigheter gått ihop och upphandlat ny utrustning åt svenska lantbrukare för totalt 8 miljoner kronor.Den nya mätutrustningen är en gps- och sensorutrustad socka, en så kallad stödstrumpa, som i god tid ska skickas ut till alla stödmottagare inför höstens mätning.– Det blir lite extra tid och arbete för lantbrukaren, men vi sparar miljoner åt skattebetalarna, säger en källa med insyn i myndigheterna.Upphandlingen innebär att vi till hösten kommer se en mängd lantbrukare i strumpläst runt om på Sveriges åkrar. Enligt ATL:s källa kommer det att ta runt 1 timme per hektar att mäta all data.Tidningen har genom källor redan nu lyckats komma över ett exemplar och testat utrustningen.ATL:s växtodlingsreporter Hossianna Nilsson drog på sig de vita sockorna och begav sig ut för att mäta ett skifte i den skånska myllan. Genom att traska ut i åkern med strumporna på känner de inbyggda sensorerna av när en åker övergår till en annan.– Sockan har väldigt hög komfort, konstaterar reporter Hossianna Nilsson redan efter ett par steg.Gps-sändare skickar data via stödsatellit till Jordbruksverket. Sensorer invävda i sockans tyg detekterar grödan – och kan även räkna träd på betesmark!– Fötterna svullnar inte. Med tanke på jordbrukarnas skyhöga medelålder slår man två flugor i en smäll kan man säga, när man går här ute i socknen, säger Läster Strump från företaget Socki som uppfunnit stödstrumpan.En annan effekt som han ser är att alla lantbrukare nu kan få motion.– Det är lätt att tjocka på sig när man sitter för mycket i traktorn.För att sedan ladda upp data till sin dator räcker det med att man sätter sig vid datorn med sockorna på – och kanske en handduk under om det har regnat.– Det kan även vara bra att ha stödstrumporna på när man gör ansökan i SAM Internet och detta för att kunna få extra stöd, säger en källa på Jordbruksverket till ATL som även kan avslöja att det finns fler finesser i sockorna.– Sockan kan även känna av svamp på åkern. Ja, även fotsvamp faktiskt. ATL har exklusivt fått tag i två exemplar av stödstrumpan som vi kan ge till våra läsare. Först till kvarn! Vill du få ett strumppar? Ring 040-601 64 95.