Böndernas jobb ger mer betalt

Mellan juni 2007 och juni 2010 har betalningen till bönderna ökat med 17 procent, enligt Jordbruksverkets avräkningsprisindex. Att utropa bönderna som vinnare sticker kanske en del i ögonen men statistiken visar att bönderna tagit igen mer än de efterföljande leden i livsmedelskedjan.





Ökningen fortsätter

Grispriset har stigit

Kostar att producera

Det samlade avräkningspriset har kraftigt ökat under närmare ett år och mer lär det bli då sommarens 50-procentiga ökning av spannmålspriset ska vägas in i statistiken. Böndernas kostnader för gödning har sjunkit något under perioden medan priset för växtskyddsmedel ökat med knappt 15 procent. Visserligen har också dieselkostnaderna ökat med över 19 procent, men den samlade prisökningen för böndernas produktionsmedel hamnar bara på 10 procent.Livsmedelsindustrins prisökningar och prisökningarna i konsumentledet uppgår till drygt 12 procent.Det är uppenbart att det går lite bättre för jordbruket som helhet år 2010 jämfört med år 2007, då den turbulenta prisutvecklingen inleddes (se diagrammet nedan). Det glädjer förstås inte grisproducenterna som fortfarande har det svårt med lönsamheten. Ändå visar statistiken att avräkningspriset för gris har ökat med nästan 17 procent sedan juni 2007.Samtidigt har foderkostnaderna ökat med knappt 12 procent.Harald Svensson, chefsekonom på Jordbruksverket, konstaterar också att bönderna får lite bättre betalt samtidigt som kostnaderna inte har ökat i samma utsträckning.- Men det är svårt att se vilka slutsatser man kan dra om framtiden, säger han.Trots att det verkar ljusna och att Harald Svensson, precis som OECD tidigare i somras, spår att både mjölk- och spannmålspriser långsiktigt kommer att stiga, upplever många bönder att det fortfarande är tufft. En förklaring är att produktionskostnaderna har stigit under en mycket lång period.- Ja, vi hade en negativ utveckling under hela perioden 2000 till 2005 och det har inte vägts upp av de senaste årens positiva utveckling, förklarar Harald Svenson. Dan Birgerson