Bönderna har störst förtroende för Reinfeldt

500 bönder har svarat på vilket förtroende de har för Fredrik Reinfeldt, Mona Sahlin och Eskil Erlandsson.



Att oppositionsledaren Mona Sahlin (S) har lågt förtroende, 1,5 på den 5-gradiga skalan, är inte oväntat. Omkring 80 procent av bönderna sympatiserar antingen med Centern eller Moderaterna. Vilket visar sig genom att statsminister Fredrik Reinfeldt (M) fick betyget 3,8.



Sämre gick det för jordbruksminister Eskil Erlandsson (C). Han fick bara något fler positiva än negativa röster. Medelbetyget blev 3,0. Klart under Fredrik Reinfeldts 3,8.

- En statsminister får alltid rätt bra betyg tack vare sin

position. Jag trodde inte att jordbruksministern skulle ligga högre än statsministern, men kanske lite närmare än han gör. Men det är bara en ryggmärgsreflex, säger Jörgen Johansson på undersökningsföretaget Landja.



Frågan är om Eskil Erlandssons betyg är bra eller dåligt.

- Det är inget fantastiskt överbetyg, men han skulle kunna ligga sämre till, säger Toivo Sjörén på TNS Sifo som på uppdrag av Aftonbladet låter allmänheten sätta betyg på statsråden varje år.



I senaste mätningen, i december under grisskandalen, fick Eskil Erlandsson betyget 2,9 för fjärde året i rad. Jämfört med kollegorna i regeringen är han varken bäst eller sämst i klassen.



Något förvånande kan det ändå tyckas att Eskil Erlandsson inte får bättre betyg i Landjas undersökning, dels för att bönderna är borgerligt anstrukna, dels för att Eskil Erlandsson faktiskt själv är lantbrukare och har verklig insikt i frågorna.

- Han känner till förutsättningar och konsekvenser på ett bättre sätt, men det är ändå trots allt så att han är satt att genomföra en politik som bestäms av partiledare snarare än lantbrukare.



Det finns ett utbrett missnöje med regeringens jordbrukspolitik, bland annat när det gäller ursprungsmärkning av kött, betesstödet och klimatpropositionen. Sannolikt har missnöjet dragit ned jordbruksministerns betyg.

- Klimatproppen var droppen. Man känner sig enormt sviken av sina politiska vänner. Folk känner att de lika gärna kunde ha rösta på sossarna i stället, det hade gett samma effekt, sa Monica Didriksson, ordförande i LRF Skaraborg i ATL i våras.



Fotnot: Konsultföretaget Landja marknadsanalys drivs av personer som tidigare jobbat på LUI, Lantbrukets undersökningsinstitut, som numera är avsomnat sedan LRF sålde det för tio år sedan. Torbjörn Esping