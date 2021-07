Bönder tar saken i egna händer

När lantbrukare Anders Berlin utanför Åstorp i nordvästra Skåne drabbades av inbrott för andra gången samma vecka fick han nog. Tillsammans med kollegan Bengt Ekelund i Strövelstorp och ytterligare 60 frivilliga organiserade han en över fyra mil lång bevakningsrunda. Sedan den 10 maj håller två personer i bil varje natt koll på hus och gårdar.

- Vi har kört i snart en månad nu och vi kommer att fortsätta, säger Anders Berlin.





Stor uppslutning

Vågar inte lagra

Tog allt

Barrikaden hjälpte inte

Kontakt med polisen

Kemistölderna i nordvästra Skåne har enat landsbygdsborna. I bevakningsgruppen ingår allt från villaägare till åkare och lantbrukare, alla hjälps åt.- Det är ju inte bara lantbrukare som drabbas, även villa­ägare och åkerier utsätts för inbrott. Det finns fem åkerier i området och de har fått diesel stulen, säger Anders Berlin.Vid vårens första inbrott på hans gård försökte tjuvarna ta sig in i kemiförrådet som precis fått nya branddörrar. Den gången fick de bara med sig GPS-utrustning och verktyg från maskinhallen. Några dagar senare återvände de och lyckades bättre. Då försvann växtskyddsmedel för cirka 150 000 kronor.Anders Berlin sköter växtskyddet åt andra lantbrukare och behöver därför växtskyddsmedel hemma för både gårdens 250 hektar och lika mycket till.- Nu får de som levererar medlen komma hit varje dag, jag vågar inte ha lager. Det är kanske så man får göra i fortsättningen, konstaterar han krasst. Numera sätter han varje natt traktorn framför kemiförrådet, dessutom kommer ett larm att installeras.Även Bengt Ekelund fick påhälsning av kemitjuvarna två gånger på kort tid.- Första gången bräckte de upp en kraftig dörr och tog med sig allt som var lätt att ­bära. Lågdospreparat, enlitersförpackningar, insektsgifter. Dessutom en alldeles ny motorsåg och min ryggspruta.I väntan på en ny dörr barrikaderade Bengt Ekelund kemiförrådet från insidan med järnbalkar. Tre nätter senare var det dags igen. Då lyckades tjuvarna lyfta ut ett treglasfönster, ta sig in i verkstaden och via en mindre dörr bryta sig in till de eftertraktade varorna.Den gången försvann 250 liter av olika medel, förutom sockerbetspreparaten som lämnades kvar. Samma natt hade ytterligare tre gårdar inom en radie på tre kilometer inbrott. Nu kompletterar Bengt Ekelund dörrarna med larm och lampor med rörelsevakter.Bevakningsrundan har organiserats med hjälp av polisen. Under en genomgång fick de 60 bevakarna veta vad de får lov att göra. I princip inte mer än att iaktta och anteckna bilnummer och bilmodeller.Men med vetskapen om att goda ögon numera noterar vad som händer i skydd av mörkret så sover Bengt Ekelund bättre om nätterna. Även om obehaget finns kvar.- Det är inte alls roligt, tjuvarna tar sig fram där de vill, säger Bengt Ekelund. Marianne Persson