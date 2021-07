Bönder ska få guidning från rymden

TalkingFields heter initiativet och går ut på att ta precisionsodlingsmetoder till en ny nivå. Genom att optimera jordbrukarnas användning av konstgödsel och ge en tidig varning om risker för växtsjukdomar är tanken att hålla nere både kostnader och miljöpåverkan.



- Det finns redan olika befintliga tjänster som använder antingen jordobservationsdata, satellitnavigering, jordbruksprogramvara och modeller för hur grödor växer, men TalkingFields är den första att kombinera dem, säger European Space Agency:s Tony Sephton på ESA:s hemsida.



Bonden begär information om ett område som i förväg har definierats med hjälp av GNSS (Global Navigation Satellite Systems). Satelliterna samlar in information. Observationer som görs under flera år kan avslöja variationer i marken och om befintliga skördar. Uppgifterna kombineras med information om väderförhållande och markfuktighet.



I tillägg med lantbrukarens egen kunskap får han eller hon i utbyte detaljerade instruktioner via satellitnavigering om och hur mycket gödsel som behövs spridas för att ta ett exempel.



TalkingFields testas på jordbruk i Tyskland och Ryssland i skrivande stund. ATL.nu