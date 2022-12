Bönder mjölkade kor i protest

Rädda den inhemska mjölkproduktionen!

Kämpar för överlevnad

Fem om dagen

Det var nödropet från de italienska mjölkbönderna, som samlats i tusentals på torgen i alla Italiens största städer för att göra allmänheten uppmärksam på hur kritiskt det är för dem.Bönderna delade ut garanterat italiensk mjölk från de lokala mejerierna och mjölkade sina kor mitt i centrum.Många nyfikna stannade och klappade korna, frågade bönderna om protesten och tog bilder på djuren.I Florens fanns mjölkbonden Ivo Marchi med två av sina kor.– Vi kämpar för vår överlevnad och sådana här initiativ är oerhört viktiga för att folk ska förstå vikten av att köpa inhemskt. Plus att vi vill låta folk få veta vad vi egentligen får betalt för mjölken, säger han.Priset i Toscana ligger just nu på 3,70 kronor per liter, men eftersom priserna i storproducerande Lombardiet i norra Italien går ner, är rädslan stor för att samma sak ska hända över hela Italien.Sedan den ekonomiska krisens början 2008 har en femtedel av mjölkproducenterna försvunnit i Italien.Enligt den största jordbruksorganisationen Coldiretti, som var en av arrangörerna av demonstrationen, försvinner fem mjölkkor varje dag bara i Toscana.