Bönder hyllas för brandinsats

– De har gjort ett jättejobb, säger Hans Granholm, stabsbefäl vid räddningstjänsten, till Vestmanlands Läns tidning.

Välkommet tillskott

Vill göra en insats

Italiensk vattenbombare

Upp till tolv enheter med traktorer och tankar har hittills varit inkopplade i arbetet med att vattna upp begränsningslinjer.Arbetet är som mest intensivt kvälls- och nattetid. Böndernas insats är välkommen, säger Hans Granholm.– De har resurser som vi inte har. De har traktorer med stora tankar som de kan köra och bevattna begränsningslinjer med. Vi skulle få använda vattenkanon. Men det skulle inte vara lika effektivt, berättar han.En av de bönder som ställt upp i släckningsarbetet är Fredrik Åstrand från Seglingsberg.Normalt använder han sin tank som dyngspridare. Nu fylls den i stället med vatten, som han sprider enligt räddningstjänstens instruktioner.– Vi är själva skogsägare och vi vill hjälpa till att förhindra branden och hjälpa våra kollegor. Vi kanske själva blir drabbade i slutänden. Vi vet inte vad som händer, säger han till Vestmanlands Läns Tidning.Branden ansågs under måndagsmorgonen vara under kontroll - men släckningsarbetet är långt ifrån över.Nu sätts även ett flygplan från Italien in. Det kan släppa stora mängder vatten över det 100 kvadratkilometer stora området.– Uppifrån ser det ut som en rökridå med små eldar men det blossar upp hela tiden, säger Peter Jonsson vid Stockholms Helikoptertjänst till Sveriges Radio Västmanland.