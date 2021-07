Bönder blåsta i mejerisvindel

Den tidigare ledningen tömde företaget på omkring 200 miljoner kronor innan mejeriet begärdes i konkurs, enligt landets tidigare biträdande jordbruksminister Hristijan Delev.



- Mejeriet var aldrig tänkt att fungera. Det var ett klassiskt exempel på grov ekonomisk brottslighet redan från första dagen, säger Hristijan Delev till Sveriges Radio Ekot.





Drabbades hårt

Nära gå omkull

Han satt i regeringen 2009, när det toppmoderna mejeriet i Makedonien gick omkull med 360 miljoner kronor i skulder. Många makedonska småbönder drabbades hårt eftersom de under lång tid inte hade fått något betalt för sin mjölk.Näst största ägaren i mejeriet var svenska staten via biståndsorganet Swedfund. Men enligt Ekots källor ska tre andra delägare, varav en svensk, ha lurat den svenska staten att låna ut sitt goda namn och rykte.Det gjorde att bankerna gav alldeles för stora lån och att bönderna fortsatte leverera mjölk även fast de inte fick betalt.Bonden Stevce Pivkovski i byn Mogila är en av de drabbade. Han säger till Ekot att Swedmilk är skyldigt honom en halv miljon kronor för obetald mjölk och att han nästan gick omkull för att han litade på mejeriet.En polisutredning pågår just nu mot de tre tidigare delägarna De är misstänkta för bedrägerier och skattebrott.Svenska statens biståndsföretag, Swedfund, vill inte kommentera de nya uppgifterna men har tidigare sagt att man inte längre har något ansvar för böndernas situation. ATL.nu