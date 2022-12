I samarbete med polisen stoppade de långtradare och kontrollerade lasten.

Bland annat kontrollerades en svensk last med grönsaker, där allt var i sin ordning, och en annan last med färska skinkor, som skulle saltas i Italien, stoppades av hälsoskäl.Det var den största jordbruksorganisationen Coldiretti som organiserat demonstrationen, och de kämpar sedan länge för att all mat som säljs ska ha de viktigaste ingrediensernas ursprungsland på etiketten.Coldiretti poängterade att 172 000 jordbruk lagts ner i Italien sedan början av krisen 2007, vilket innebär 60 om dagen.Enligt dess ordförande Roberto Calvi riskerar importen av billiga jordbruksvaror från andra länder att stoppa jordbrukets återhämtning helt.Italien är i dag till exempel en av världens största importörer av olivolja, trots att den inhemska produktionen mycket väl skulle kunna täcka behovet.