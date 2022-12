Bonde söker till hotade vänekor

– Jag tycker definitivt att de fyller sin plats i landskapsbilden, de ska bara vara där, säger Sture Björnsson, som är en av alla Alingsåsbor som nu kämpar för att vänekorna ska få vara kvar.

Ska avyttras

100 personer engagerade

Hyra in sommartid

Vänekon är en rest av allmogekon som förr var vanlig i södra Sverige. Några av de få kvarvarande exemplaren har Alingsås kommun ägt och låtit tjänstgöra i naturreservatet Nolhagaviken varje sommar sedan 1994.Men för ett par veckor sedan beslutade kommunens tekniska nämnd att korna ska "avyttras i höst efter betesperioden". I praktiken kan det innebära att de tio korna som fortfarande är i livet skickas till slakt. Alingsås kommun räknar med kunna spara 100 000 kronor på att hyra in andra betesdjur som kan ta vänekornas plats.Nästan 1 000 personer har nu engagerat sig genom att gå med i en Facebook-gruppen Bevara vänekorna i Nolhaga, och på torsdagen är det kallat till ett protestmöte på café Tallhyddan i naturreservatet om hur man ska kunna rädda korna.Tekniska nämndens ordförande Tore Hult (S) säger att kommunen är villig att hitta en lösning om en bonde kan tänka sig att ta över besättningen. I så fall kan det bli aktuellt att hyra in Vänekorna under sommartiden.– Vi vore väldigt tacksamma om någon ville ta över, men vi kan inte ta något ägaransvar. Vi kommer däremot behöva en besättning som betar även i framtiden, och därför kommer Alingsåsarna inte märka någon skillnad vad gäller förekomsten av kor i naturreservatet, säger han till GP.