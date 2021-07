Bonde arbetar med bistånd i Nordkorea

Vad har du lärt ut om lantbruk i Nordkorea?

Har du sett någon utveckling inom lantbruksområdet?

Hur klarade du språket?

Hur är synen på en kristen biståndsorganisation och kristna i Nordkorea?

Hur är det att leva i Nordkorea?

Vad har du för lantbruk i Sverige?

- Det handlar om baskunskaper. Till exempel hur du ska sätta potatis, att du behöver gödning och att det behövs en allsidig gödning och inte bara kväve utan kalium i mängder för potatis. I Nordkorea är det styrt och människor tar inte egna initiativ för det kan medföra andra problem. Det är alltid någon annan högre upp som bestämmer och eventuellt sitter på någon kunskap som de inte lär ut.- Ja, det har gjorts betydande framsteg. Bättre teknik, bättre sorter och utsäde. Det fanns ingen gödning i landet utan allt fick köpas utifrån och det är ett problem. Så vi jobbade mycket med kompost och det gjorde de själva också, men att kanske låta komposten ligga ett år till och inte riva upp den efter en vinter. Jag tycker att det gör ett fantastiskt arbete under de förhållanden de lever i.- Allt var på engelska och jag hade alltid tolk med mig och han var delvis min övervakare också.- Så länge man jobbar och tillför pengar går det bra. Officiellt är det religionsfrihet men som jag säger; det är också full frihet att bekämpa religionen. Allt var registrerat. Alla koreaner som gick till kyrkan bockades av när de gick in. Det var ett protokoll som lästes upp i predikan, väl justerat.- Fattigt och det finns kontroll överallt. Det är svårt att resa någonstans och du har fullt upp där du bor och arbetar i kooperativet. Det gör att man inte har så stor bild av omvärlden.- Jag har odlat lite men just nu ligger det i träda och jag har arrenderat ut det. Det ger så lite när det är så få hektar. Jag har eget företag inom elektronik och automation i stället. Birgitta Sennerdal