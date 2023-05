”Bland bomull och aprikoser i Tadzjikistan”

Befolkningen växer fort, mer än 2 procent per år. Till skillnad från tidigare, under den sovjetiska perioden, så är man nu till stor del aktiva muslimer. Mitt besök nyligen ägde rum under Ramadan och en majoritet av mina lokala kollegor fastade på dagtid så jag fick äta min lunch i ensamhet.

Jordbruket är beroende av bevattning. Även om det är grönt under våren och man kan njuta av vildtulpaner uppe i bergen så blir det snart hett och torrt.

Som i flera andra länder i regionen är jordbruksmarken fortfarande ägd av staten och bönderna har bara en tidsbegränsad rätt att använda den. Efter sammanbrottet av Sovjetunionen och ett inbördeskrig på 1990-talet fortsatte i många delar ett kollektivt jordbruk men med tiden delades kolchoser och sovchoser upp i mindre enheter.

Familjerna med brukningsrätt kan inte sälja sin mark så man kan inte förvänta sig en konsolidering och ökade gårdsarealer. Kollektiva jordbruk där bönderna samarbetar finns till viss del fortfarande kvar.