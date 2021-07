Bollstasågen får klartecken att bygga ut

ATL.nu har tidigare rapporterat om att den SCA-ägda sågen fått bakläxa av länsstyrelsen vad gäller ansökan. Myndigheten krävde att denna skulle kompletteras med fler uppgifter.

Det nu beviljade miljötillståndet är behäftat med vissa krav från länsstyrelsen. Dessa rör bland annat buller, utsläpp från förbränning samt att timret ska lagras på hårdgjord yta.



Bollstasågen planerar att utöka produktionen till 800 000 kubikmeter sågat virke per år, jämfört med dagens produktion på 500 000 kubikmeter per år.

För att nå produktionsmålet ska sågen konstruera en timmersortering som har en kapacitet på 1300 stockar i timmen, skriver Allehanda.se.



I investeringsplanerna ingår också en ny impregneringsanläggning - med en kapacitet på 80 000 kubikmeter per år - samt en ny hyvellinje.ATL.nu