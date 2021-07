Bo i trendiga trädkojor

I tallskogen utanför Boden svävar nu fyra arkitektdesignade trädkojor, redo att ta emot sina första gäster. Kojorna ligger flera meter över marken och nås via hängbroar.

Britta Jonsson-Lundvall, som driver ett pensionat i Harads fick idén till trädhotellet när filmen Trädälskaren spelades in i närheten. Hon bjöd in arkitekter att ta fram ritningar och tanken är att totalt 24 kojor ska stå klara inom fem år.

En av de som redan är klara är handikappanpassad, och en annan är en kub, helt klädd i spegelglas.

Hittills har projektet kostar runt fem miljoner kronor, rapporterar Sveriges Radio Norrbotten. ATL.nu