BM Agri höll priset uppe

Han är en av många odlare som rasar mot att Lantmännen stängt av den privata spannmålsaktören BM Agri från att sälja spannmål till Lantmännens dotterbolag.



Skulle BM Agri lägga ner till följd av beslutet innebär det sämre betalt för spannmålen för Johan Kjellin. Tillsammans med sin bror odlar han 1100 hektar utanför Strängnäs.



Hur mycket de säljer till BM Agri varierar från år till år. Något år har det handlat om 30-40 procent av skörden, andra år mindre eller mer.

- Alla de affärer vi har gjort med BM Agri har gett bättre betalt än Lantmännen, säger han.





Gjort det värre själva

Tåla kritik

Massivt stöd

Kollat alternativen

Det handlar om 5-10 kronor mer betalt per deciton. Han menar att beslutet att stänga dörren för BM Agri har svärtat ner Lantmännens varumärke betydligt värre än den kritik som Mats Eriksson riktade mot Lantmännen och som var bakgrunden till avstängningen.- Om inte Lantmännens koncernstyrelse tar till sig kritiken de har fått i det här ärendet tycker jag att de ska ställa sina platser till förfogande, säger han.En marknadsledare som Lantmännen måste tåla kritik och Mats Eriksson är den aktör i Sverige som kritiserat Lantmännen bäst och effektivast, tycker han.Utan BM Agri i området återstår bara Lantmännen och Svenska Foder som köpare av spannmålen.- Jag fullföljer de avtal jag har med Lantmännen men sedan kommer jag att fundera både en och två gånger innan jag fortsätter att göra affärer med dem, tillägger han.Han upplever att de flesta lantbrukare han pratat med i området ställer sig på Mats Erikssons sida i frågan.En av dem är Thomas Söderlund som odlar cirka 200 hektar. Han säljer ungefär 40 procent av skörden till BM Agri och menar att han för oljeväxter fått upp mot 20 kronor per deciton mer betalt jämfört med Lantmännen.Men vanligtvis handlar det om 5-10 kronor per deciton bättre betalt för spannmålen.Han uppskattar förlusten till 30 000-40 000 kronor per år om BM Agri lägger ner.- Jag överlever även om BM Agri försvinner. Men Mats Eriksson har varit en frisk fläkt här, säger han.Han berättar att han känt sig trygg med att han i de flesta fall fått det bästa priset om han vänt sig till BM Agri.Mats Eriksson har alltid tagit reda på vilket alternativ som ger högst intäkter, till exempel om ett parti korn ska gå till intervention eller till etanolfabriken.- Eftersom jag kör spannmålsbil har jag hört många som sagt samma sak, påpekar han. Malin Eborn