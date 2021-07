Blöta balar ska tas omhand snabbt

Myten är bekräftad. Bondförnuftet segrade. Rundbalar med stort vatteninnehåll bör flyttas inom en timme efter att de gjorts.



Tidigare forskning har visat att tidsaspekten inte skulle vara så viktig, men många bönder har ifrågasatt forskningen och upplevt att det visst spelar roll.



-Det har rått en väldigt bestämd uppfattning om att man måste ta hand om balarna direkt efter att man har gjort dem eller så måste man vänta en vecka, tio dagar, säger Rolf Spörndly, forskare på SLU.





Stod på sig

Torra balar mer stabila

Olika bra plast

Bönderna stod på sig och menade att forskarna gjort testerna med för torrt material.-Då gjorde vi om det med våtare balar och kunde faktiskt ge dem rätt.När ensilaget packas in startar en fermenteringsprocess. Då bildas gas som måste ut ur balen på något sätt. Eftersom plasten är tät sipprar gasen ut genom skarvarna mellan plastlagren.-Tar man balen innan gasproduktionen har kommit i gång så klarar det sig, men om man kniper i den senare så förstör man tätheten, säger Rolf Spörndly.Torrare balar är dock inte alls lika känsliga.-När de är torra så bildas inte lika mycket gas, dessutom är balen mycket mera stabil och plasten töjs inte in lika långt. De är också lättare så man behöver inte klämma lika hårt.Kunskapen kan vara betydelsefull både för bondens planering och för företagsekonomin.-Det är rätt så viktigt eftersom det ju är frågan om man kan köra själv eller om man måste engagera en traktor, en vagn och en person till som åker och plockar upp dem efterhand.Vid försöken har forskare också upptäckt att plast från olika tillverkare är olika bra på att hålla tätt. Rolf Spörndly efterlyser därför att tillverkarna märker vilken täthet deras produkter har.Forskarna har också utvecklat en metod för mätning och har fått lite gensvar från tillverkarna.-Jo, de är ju intresserade av detta så vi får in en del uppdrag att mäta tätheter. Hans Dahlgren