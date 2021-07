Blöt spannmål skördas

Nils Anders Nilsson vid Hallands Frökontor i Getinge säger till radiokanalen att det knappt kommit in något lass med en lägre vattenhalt än 20 procent. Det ligger snarare uppåt 25 procent.

- Det transporteras en hel del vatten på vägarna just nu. Det är bekymmersamt, säger han.



Den våta spannmålen måste torkas i omgångar för att inte leveranserna helt ska gå i stå. I en första torkning körs vattenhalten ner till 17 procent. Sedan torkas spannmålen vidare i omgångar. Traktorerna står i kö till spannmålstorkarna.



Väderprognosen i Halland ger inte heller något hopp. För tisdag, onsdag och torsdag utlovas mer regn.

- Det är inte kul, säger Nils Anders Nilsson till Sveriges Radio Halland.



I Skaraborg har Lagerhuset i Vara tvingats stänga intaget för att hinna torka de stora mängder vått vete som kommit in. Intaget stängde i söndags och kommer även att vara stängt under tisdagen, rapporterar Sveriges Radio Skaraborg. Stängningen berör dock bara vete, inte övriga grödor.ATL.nu