Blixten söker sig nya vägar

Tusentals kilometer ledningar i låg- och mellanspänningsnätet har grävts ned runt om i landet. Men då har också de överspänningsskydd som satt på luftledningarna försvunnit. Och det kan ändra var blixten slår ned.

- Om blixten inte slår ned i våra ledningar slår den naturligtvis ned någon annanstans. Överspänningsskydden finns i luftledningarna för att skydda vår utrustning som transformatorer och ställverk, säger Johan Aspegren, informationschef på Eon Elnät i Sverige.





Två sorters skydd

Fick ersättning

Långa sträckor

12 miljarder kronor

I Eons ledningssystem finns två olika sorters åskskydd eller överspänningsskydd. Det ena är en ventilavledare och det andra är något som kallas gnistgap.Båda leder ned strömmen i jorden om ledningen skulle träffas av blixten.- Vi kan inte ersätta dem utan var och en måste skydda sina egna anläggningar.De skydd som satt på sista ledningsstolpen eller mätarskåpet för att skydda fastigheten på landet var ofta betalade av försäkringsbolagen och ägda av fastighetsägaren, menar Sven-Olof Bengtsson, lantbrukare Ätran i Halland.- Om elbolaget gräver ned ledningen borde de också ersätta överspänningsskyddet.Han fick en blixtskada för några år sedan efter att elledningen grävts ned.- Jag fick ett nytt åskskydd från Eon och de ersatte mig för skadan. Och det är ju beviset på att de har gjort fel.Varje år får Länsförsäkringar in mellan 3000-6000 anmälningar om skador orsakade av åska och blixtnedslag.- Vi kan inte se någon ökning av den typen av skador. Men luftledningar har vi haft under väldigt lång tid och nedgrävda ledningar under de tre senaste åren. På den korta tiden är det svårt för oss att se några kopplingar mellan nedgrävda ledningar och ökade blixtskador, säger Lena Nilsson på Länsförsäkringar.Nu är Eon inne i slutspurten av det stora projektet Krafttag. De har grävt ned 17?000 kilometer ledningar i låg- och mellanspänningsnätet runt om i landet. Detta för att slippa de problem som uppstod med strömförsörjningen efter stormen Gudrun då tusentals ledningar revs ned av fallande träd.- Sträckan är som från Malmö till Rio de Janeiro och tillbaka igen. Och nu befinner vi oss i Köpenhamnstrakten på hemvägen, säger Johan Aspegren, informationschef på Eon Elnät i Sverige.Eon har investerat 12 miljarder kronor i detta och hållit en takt på 4500 kilometer nedgrävd ledning per år.I framtiden ska Eon fortsätta gräva ned ledningar, men i betydligt lugnare tempo.Härje Rolfsson