Blågul pippi går hem

Hela 71 procent anser att det är viktigt att få veta ursprunget när de köper kyckling. Lika många tycker att det självklara valet är svenskt.Betalningsviljan för kyckling med den Gula Pippin ökar också. 75 procent av de tillfrågade säger sig vara beredda att betala åtminstone tio kronor mer per kilo för svensk kyckling.Drygt 60 procent kan tänka sig att betala 20 kronor mer per kilo, enligt undersökningen.Svenskens inställning avspeglas också i försäljningssiffrorna - kyckling är det enda svenska köttslag som ökar medan övriga backar.Branschorganisationen Svensk Fågels medlemmar ökade sin uppfödning och produktion med 7 procent under 2013 och de senaste försäljningssiffrorna talar för att det håller i sig, enligt ett pressmeddelande.Branschens statistik visar också att svensk färsk kyckling har ökat med cirka 13 procent jämfört med motsvarande period 2013.Maria Donis, vd på Svensk Fågel, tycker att siffrorna är glädjande.– Det är också är tydligt att de mervärden som våra bönder står för, med exempelvis starkt smittskydd och hårda regler kring djurvälfärd, verkligen har nått ut, säger hon i en kommentar.Undersökningen genomfördes den 13-17 juni i form av 1 004 riksrepresentativa intervjuer med män och kvinnor i åldern 16-65 år.