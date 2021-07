Bladpersilja storsäljare under fastan

ASMUNDTORP ATL

På Ellenholm & Vadensjö Jordbruks AB strax utanför Landskrona sorterar bladpersiljan under begreppet "skurna kryddor". Företaget står sedan tre år för Icas hela sortiment av packad dill, persilja och gräslök, året om. Kryddörterna skördas cirka 20 centimeter höga och packas i tråg.



- Den här bladpersiljan används mest som dekoration. Men vi har förstått att nysvenskarna vill ha större buntar, så vi jobbar på att komma ut med större konsumentförpackningar på kanske 150 gram, säger Lars Wall Persson, delägare i företaget.





Tredubblad försäljning

Brist på lamm

Störst i Skåne

Siffrorna varierar men alla är överens - under ramadan ökar försäljningen av bladpersilja. Grönsaksmästarna talar om tredubblad försäljning, Everfresh gissar på 15 procents ökning.Ted Stenshed, vd på Sydgrönt, landar på dubbelt upp av normala volymer.- Det är buketter på 500 gram med mycket persilja som säljer bra. Vi måste tänka på vad konsumenterna vill ha, det är det enda rätta. Ramadan är ju en stor grej i Sverige numera, kommer vi rätt så får vi bra tryck på försäljningen.Den muslimska fastemånaden är i dag en kraft att räkna med i den svenska livsmedelsproduktionen. För ett år sedan togs lammnäringen fullkomligt på sängen av den ökade efterfrågan på lammkött. I snitt låg bristen på lamm runt 10 procent under hela perioden. I år har uppfödarna försökt anpassa produktionen till efterfrågan.För bladpersilja gäller lite andra lagar. Den svenska odlingen levererar från juli till september, resten av året hämtas persiljan från tyska och sedan italienska leverantörer.En del av importen går förstås utanför de stora kedjorna, torghandeln på exempelvis Möllevångstorget i Malmö och Östermalmstorg i Stockholm erbjuder just den storleken på buketterna som krävs i det arabiska köket.I Sverige ligger de största odlingarna av bladpersilja runt Vellinge, söder om Malmö, ett område som i år drabbats hårt av stora regnmängder. En del odlare har fått persiljefälten helt förstörda, medan grannarna skördar utan bekymmer.Asmundtorp har klarat sig hyfsat undan regnmängderna, det stora problemet i bladpersiljan är ogräs.- Det finns nästan inga preparat vi kan använda, det blir Fenix vid sådd och sedan långhacka, säger Erik Gunnarsson som har huvudansvaret för odlingarna.Marianne Persson