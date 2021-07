Bläddra i den amerikanska bondehistorien

Bland annat finns 171 000 bilder tagna 1937-1942 i en samling som kallas "Farm Security Administration - Office of War Information Photograph Collection", där många av bilderna visa livet på landsbygden och arbetet inom jordbruket.



I arkivet finns exempelvis också 7000 fotografier tagna under det amerikanska inbördeskriget 1861-1885 och den världsberömde fotografen Ansel Adams dokumentation av lägret i Manzanar där över 100 000 amerikanska japaner fängslades under andra världskrigen.

ATL.nu