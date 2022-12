Björn – en dubbad däckkung

”Så här kan man inte hålla på”, tänkte Björn Hagström 1977, när han fick lägga tid på att köra in nydubbade däck för rallybilar. Och fick en snilleblixt.

I stället för att köra sju, åtta mil för att ”gnida in” dubbarna så de skulle sitta ordentligt kan man väl limma fast dem, tänkte Björn Hagström.Sagt och gjort – och succén var ögonblicklig, seger för föraren Kent-Bore Munter och kartläsaren Björn Hagström i första vintertävlingen i Boden.De limmade dubbarna satt nämligen kvar under hårdkörningen på specialsträckorna och behöll greppet hela vägen.Det blev starten på en framgångssaga. I ett garage i Grangärde i Dalarna limmar Björn Hagström och hustrun Anna Hane numera fast cirka en miljon dubbar per säsong i 2 000 däck avsedda för extrema sportvagnar som körs på is vid så kallade event.– Det sprutar ut häftiga bilar hela tiden, säger han och berättar att det är till honom Aston Martin, Porsche, Audi, AMG Mercedes med flera vänder sig för expertråd och specialdubbade däck.Björn Hagström vet tidigare än de flesta vet vilka bilmodeller som är på väg. Mercedes vill till kommande vinter testa event-dubbdäck på sin alldeles nya supersportbil AMG GT, på över 500 hästkrafter.– Vi har löst det problemet åt dem, säger han som den naturligaste sak i världen.Det började i Arvidsjaur. Björn Hagström var lastbilschaufför och kartläsare åt rallyförare.På den tiden dominerade Saab rallysporten med förare som Stig Blomqvist, Per Eklund och Ola Strömberg. Efter succédebuten började Björn Hagström 1978 dubba finländska Taki-däck åt Saab.Han vann själv SM som kartläsare 1979 med Kent-Bore Munter och 1980 med Ola Strömberg.1990 konstruerade han ett eget däck, Lappi, som Trelleborg tillverkade och han själv dubbade.– 1993 krossade vi allt motstånd. Om man tittar i en resultatlista från vintrarna mellan 1993 och 2000 så körde säkert 85 procent på Lappi i Sverige, Norge och Finland, säger Björn Hagström.Men till slut blev utvecklingskostnaderna för höga och stora däcktillverkare som Michelin och Pirelli tog över. Björn Hagström flyttade 2003 till särbon Anna Hane i Grangärde. Björn och Anna, numera gifta, blev kompanjoner i det nya företaget med inriktning på limmade dubbar och eventdäck.Att köra extrema sportbilar i smällkalla vintern på sjöis, både för nöjes skull och som utbildning i säker körning, är nu en storindustri, inte minst för att Björn Hagström utvecklat bättre däck.Bra grepp behövs för att bilar med flera hundra hästkrafter ska komma någonstans över huvud taget.– Instruktörerna frågade efter ett bättre dubbdäck och vi tog fram två dimensioner för det ändamålet till att börja med. Nu har vi 19 dimensioner och en till på väg, en som passar McLaren!– Audi var först. Det spred sig med mun till mun-metoden hur bra Lappidäcken var och fler följde efter. Vi har inte lagt en krona på marknadsföring.Däcken tillverkas i Italien och i Tyskland och dubbarna i Finland. Allt görs efter Björn Hagströms specifikationer, och i Grangärde dubbar han och Anna Hane däcken i ett garage på gatan där de bor.Han skrockar när han berättar om när BBC spelade in ett avsnitt av kultprogrammet Top Gear i Norrland: en Bentley och en Ferrari skulle köra i kapp på en kopia av formel 1-banan Silverstone på is.– Bentley ringde och ville ha tolv däck, Ferrari skaffade egna av ett annat märke. Ja, det gick som det gick, Bentleyn vann överlägset.Trots högre vikt och ”bara” 500 hästkrafter mot 650 i Ferrarin.– Sedan ringde Ferrari och vill ha åtta däck. De ville väl se om det var däcken eller bilen… Reportaget är från ATL Magasinet som utkommer en gång per månad i ATL. Vill du läsa hela Magasinet finns den att läsa gratis som e-tidning!