Björklund: Skattepengar ska inte köpa mjölk

Sveriges mjölkbönder bidrar med mycket – men det innebär inte att mjölk ska stödköpas för skattepengar, menar partiledaren. Partiets grundinställning är att hållbara marknader skapas genom goda företagsvillkor och skattelättnader, inte genom subventioner. Därför bör staten inte använda skattepengar för att stödköpa mjölk som kan behöva hällas ut på grund av överproduktion, skriver Björklund.

Konsekvenserna av att mjölkpriserna har sjunkit gör att det blir billigare för barnfamiljer att köpa mjölk till ett lägre pris, skriver han. Han menar att andra europeiska länder måste ta sitt ansvar så att deras bönder lever upp till reglerna så att konkurrensen slår på lika villkor."I spåren av att mjölkpriset sjunkit föreslår en rad partier att EU ska gå in och beordra stödköp av mjölk för att pressa upp priserna. Det är inte rätt väg att gå för att bygga en långsiktigt hållbar marknad för de svenska mjölkbönderna", skriver Björklund i debattartikeln .Han jämför med att dåvarande näringsministern Maud Olofsson avvisade krav på att gå in som ägare i förlusttyngda Saab under förra regeringens styre, och menar att det borde vara vägledande för liberaler.