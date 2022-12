Bjässe till strängläggare

GA 15131 Gyrorake är beteckningen på Kuhns hittills största strängläggare. Med fyra rotorer med en diameter på 3,65 meter vardera täcker maskinen från 9,5 meter till hela 14,7 meters arbetsbredd.

De två främre rotorerna har 13 armar och de två bakre är försedda med 15 armar och varje rotor är försedd med fyra hjul och styrs via Kuhns Stablift-system som gör att rotorerna per automatik oberoende av var andra höjs och sänks mot marken för att motverka eventuella ojämnheter i fältet. Rotorerna kan såklart också manövreras var och en manuellt vid behov.Rotorerna styrs centralt via en Isobus kompatibel terminal där man bland annat gör förinställningar och justeringar för bland annat strängen som kan ställas från 1,4 till 2,5 meters bredd.I standardutförande justeras maskinhöjden hydrauliskt och hastigheten på de två främre rotorerna kan vridas upp med 20 procent högre fart, vid arbete i lättare grödor.Trots storleken har Kuhn lyckats att få maskinen kompakt vid transportläge. Bara 3 meter bred, 4 meter hög och 10,9 meter i längd ska bjässen vara möjlig att transportera på vägarna mellan fälten.GA 15131 kräver pto-kraft på minst 115 hästkrafter och ingår i samma familj som den 12,5 meter breda lillebror GA 13131.