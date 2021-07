Bitter vd efter Topps konkurs

- De har satt in vad de mäktar med men banken är inte beredd att gå in med mer. De har sett det hela som en fastighetsaffär och driften är upp till ägarna, säger han till ATL.



Det var efter måndagens ägarmöte och efter möte med banken som beslutet togs. I tisdags försattes livsmedelsföretaget i konkurs i Vänersborgs tingrätt efter drygt två års verksamhet

-?Det känns väldigt bittert för min del. På två och ett halvt år har vi ändå nått ett resultat på plus minus noll och en omsättning på 75 miljoner kronor, säger Daniel Pettersson.





80 odlare

Spekulanter finns

Topp i Brålanda arbetar med djupfrysta grönsaker, potatisprodukter och färdigmat. Företaget kontrakterar 1200 hektar ärter hos cirka 80 ärtodlare i Skaraborgsområdet och den siste december skulle avräkningen för årets leveranser ha betalats ut. I dag vet ingen hur stor eller liten den summan blir.- Det här är långt ifrån roligt. Allt beror på vad konkursförvaltaren kommer fram till. Vi vet inte om det blir någon mer ärtodling, odlarna får planera för andra grödor inför nästa år, säger Ove Gustafsson, ordförande i konservärtodlarföreningen.Även det odlarägda Skaraborgspotatis AB, som levererar morötter och potatis till Topp i Brålanda, berörs.Konkursförvaltaren, Leif Gustafsson från advokatfirman Hammar, har ännu inte hunnit analysera konkursen. Produktionen fortsätter och under tiden förbereds överlåtelsen av företaget. Ett anbudsförfarande väntar och redan nu finns spekulanter.- Om de är intresserade av verksamheten eller av fastigheten vet jag inte, säger Leif Gustafsson.Topp i Brålanda hette tidigare Toppfrys och startades 1969 av Carl Axel Topp. Företaget har sedan dess genomgått flera ägarbyten och senast 2007 försattes det i konkurs. I dag finns 25 fast anställda samt ett antal tillfälligt anställda. Marianne Persson