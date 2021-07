Bitande kyla drabbade bina.

Sveriges biodlares riksförbund har under våren genomfört en webbaserad enkätundersökning bland sina medlemmar angående övervintringen. Förbundet fick in svar från 751 biodlare som den 1 oktober 2009 tillsammans hade 13 598 samhällen. Den 1 maj fanns det 10 241 samhällen kvar. Det innebär förluster på 24,7 procent efter korrigering av samhällen som köpts eller sålts under perioden, konstaterar bihälsokonsulent Preben Kristiansen.



Förutom att det har varit en lång vinter var vädret under våren inte gynnsam för bina och det drabbade särskilt de små samhällena.



Undersökningen visar att välmatade, friska och starka bisamhällen klarar övervintringen bäst och att tidig infodring innebär lägre förluster. Däremot klarar sig samhällen som är angripna av varroa invintringen betydligt sämre. Birgitta Sennerdal