Bisyssla med positiv framtid

Fram till 2004 hade de mjölkproduktion på gården i Långa­ryd i Hallands län. Mikael Engstad, som är ganska nybliven ordförande i Biodlingsföretagarna, har dock haft bikupor sedan tonåren.





Att ha mjölkproduktion i relativt liten skala, som paret Engstad hade, är slitsamt och väldigt bundet, menar Mikael Engstad. När korna såldes återuppväcktes drömmen om att driva biodling i stor skala.- Även om det är mycket att göra även för en biodlare finns det ändå perioder för återhämtning, säger Mikael Engstad.För att branschen ska kunna utvecklas vore det bra med en mer utbredd specialisering, anser han. I dag utför även stora yrkesodlare alla delmoment inom produktionen.Mikael Engstad tycker att det bland annat behövs biodlingsföretag som kan ta fram parade drottningar och bimassa så att biodlare snabbt kan bygga upp ett företag igen när vinterförlusterna har varit stora.Biodling kan nämligen vara en riskfylld bransch, så tillvida att bisamhällen riskerar att dö under vinterhalvåret.Innan en bred verksamhet finns i Sverige, importerar Mia och Mikael Engstad bidrottningar för att snabbt bygga upp bisamhällen. Importen sker i ett samarbete med Carl Georg Lie, biodlare i Helsingborg. Med honom samarbetar också paret Engstad med pollinering.Importen från Argentina är dock kontroversiell, främst på grund av rädslan för att nya smittor förs in i Sverige.Men enligt importörerna är kontrollen noggrann.Pollineringstjänsterna är däremot inte kontroversiella. Men det behövs mer forskning som visar på dess goda effekter för växtodlarna, enligt biodlarna. I dagsläget är det främst fröodlare som är kunder. Där märks effekten mest.Pollineringen bidrar mer till den samhällsekonomiska vinsten än vad honungen gör, enligt Mikael Engstad. Men marknaden för pollineringstjänster är i sin uppbyggnad.Det har kommit signaler som tyder på en positiv prisutveckling på honung och trots utmaningar tror Mia och Mikael Engstad att biodling är en bra bransch att satsa på och att fler skulle kunna ha biodling som ännu ett ben att stå på i sitt lantbruksföretag.- För en skogsbonde kan biodling vara ett bra komplement, menar Mia Engstad.Även om det finns en del att göra även under vinterhalvåret, är den stora arbetsbördan för en biodlare från mars till september. Det skulle kunna kombineras med skogsarbete, tycker hon. Birgitta Sennerdal