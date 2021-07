Biogastraktorn ute och kör

VRAMS GUNNARSTORP ATL

- Jag kommer bland annat att köra in ensilage och kasserade ärtor från en stor plansilo till mottagningshallen, berättar Martin Knutsson som är driftstekniker på biogasanläggningen och ska använda traktorn.



För att utvärdera tekniken som Agco Sisu Power utvecklat och satt i en Valtra N101 ska traktorn köras på olika platser och med olika arbetsuppgifter. Tekniken som används kallas för Dual Fuel-teknik och bygger på att traktorn går på ungefär 80 procent biogas och 20 procent diesel.



Motorn har försetts med ett extra insprutningssystem för biogas och en dator som räknar ut hur förhållandet mellan gas och diesel ska vara optimal vid olika belastningar.

- Det är en relativt enkel komplettering, säger Thor Andersson på Lantmännen Maskin som är en av projektets deltagare.



Enligt EU:s regelverk går det inte att typgodkänna en traktor som går på både gas och diesel. Efter många turer och diskussioner har projektet i alla fall fått dispens av Transportstyrelsen att köra på gasdrift.



Dispensen gäller under tre år, men med reservationen att den kan dras in om det under resans gång dyker upp något som Transportstyrelsen anser motiverar ett stopp för projektet. Hans Dahlgren