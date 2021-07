Biogasmotor ska värma SLU-anläggning

Forskningscentrumet är under uppbyggnad. Den lantbruksverksamhet som tidigare bedrivits i Lövsta har redan en biobränslepanna på 2 MW som eldas med halm, flis och spannmål. Via lokal fjärrvärme sprids sedan värme till djurstallarna och kontorslokalerna.

SLU:s nya investering rör en egen anläggning för biogas som beräknas kosta 28 miljoner kronor. Anläggningen beräknas ha betalat sig själv inom tio år, skriver SLU i ett pressmeddelande.



Den nya biogasmotorn får en effekt på 500 kW el och 500 kW värme vilket kommer att göra Lövsta i princip självförsörjande. Liksom de nya stallar som nu uppförs beräknas biogasmotorn vara i drift under hösten 2011.



Råvaran som ska omvandlas till biogas är flygödsel, foderrester och vallgrödor.

- Gödselresterna kan fortfarande användas på åkrarna och kvävet är då mer lättillgängligt för grödorna, jämfört med normal flytgödsel, säger Andreas Grybäck, egendomsförvaltare på SLU, i en kommentar.



SLU nämner också möjligheten att i framtiden bygga ut anläggningen för egen produktion av fordonsgas.ATL.nu