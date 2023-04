”Utveckla biogasproduktionen på svenska gårdar”

Beslutsfattarna har under flera mandatperioder talat om matlandet, livsmedelsstrategi, självförsörjning, fossilfritt etcetera. Men när ska de kom ur sitt ”NATO”, det vill säga No Action Talking Only (ingen handling pratar bara).

Förhoppningen är att de kommer till insikt om vilken stor betydelse det svenska lantbruket har för mänsklighetens överlevnad.