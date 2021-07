Biodrivmedlen detaljgranskade

Ska vi köra på svenskproducerad etanol från vete och sockerbetor, sockerrörsetanol från Brasilien, RME från raps eller biogas från sockerbetor, vall eller majs? Eller ska vi utvinna gas ur restprodukter som hushållsavfall, industriavfall och gödsel?



Allt detta och samproducerad etanol och biogas ur vete har granskats och bedömts av de tre författarna från Lunds Tekniska Högskola, Pål Börjesson, Linda Tufvesson och Mikael Lantz.

Rapportresultaten bygger på dagens beräkningsmetoder och kan innehålla avvikelser från hur enskilda företag hanterar förutsättningarna. I analysen ingår också användningen i både lätta och tunga fordon. Det gör analysen stringentare men diffuserar samtidigt bilden av "bästa val".



Parametrarna som jämförs är bränslenas roll för klimatpåverkan, övergödning, försurning, marknära ozon, partiklar och energibalans. Utsläpp från framställningen räknas också in. Insatsenergin, men också utsläpp av lustgas och koldioxid från förändrad markanvändning och eventuella, indirekta markeffekter utanför Sveriges gränser.



Vid beräkning av rest- och biprodukterna från de olika systemen används tre olika beräkningsmetoder efter vad som bör stå för vilka kostnader. Allt presenteras per megajoule drivmedel men för grödbaserade drivmedel redovisas också klimatprestanda per hektar åkermark.



En oberoende granskning gjord av Svenska Miljöinstitutet ger gott betyg åt de tre författarna.



Någon direkt rangordning av bränslena gör man inte men siffrorna berättar en hel del.

- Grovt kan man säga att biogas från restprodukter ligger väldigt bra till medan bränslena från grödor är ungefär lika bra allihop. Poängen är att alla är mycket bättre än bensin och diesel.

- En annan sak är debatten om markeffekterna. Även om vi kan få kolförluster från odlingen tyder i dagsläget inget på att svenskproducerade biodrivmedel skulle ge upphov till indirekta effekter. Vi kan öka produktionen utan att tränga undan mat och foder.Jan Vainult