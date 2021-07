Biobränsle ger rakettillväxt åt Dalaföretag

I all tysthet har företaget byggt upp en organisation som omfattar allt från produktion av biobränsle till frakt och distribiution, skriver Dagens Industri. Biobränslet tillverkas ur avfallsrester från produktion av vegetabiliska oljor på flera håll i världen. Kunderna är stora fjärrvärmecentraler.

Dotterbolaget E.S.S. Petrolserv har egna depåer för förvaring av biobränsle i Brasilien och Malaysia.



Under perioden 2006-2009 var tillväxten för E.S.S. Effective Sales hela 1741 procent. Omsättningen under 2009 uppgick till 338,8 miljoner kronor.

- Vi startade med biobränsle mitt under finanskrisen, berättar företagets ägare Lars Frost för Dagens Industri.



En annan snabbväxare i Dalarna är skogsföretaget Sylva Skog. Företaget knep en andraplats på länets gasellista med en tillväxt på 369 procent under 2006-2009. Omsättningen under 2009 var på 13,5 miljoner kronor.ATL.nu