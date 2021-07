Biobränsle gav plats på gasellista

Företaget återfinns på en sjätteplats på Dagens Industris sammanställning av snabbväxande företag i Södermanlands län. Det kvalar in på listan med en tillväxt på 111 procent under perioden 2006-2009 samt en omsättning under 2009 på 13,7 miljoner kronor.



Hojab är ett driftsbolag som bildades 1991 av tre gårdar i Husby-Oppunda. På den tiden bedrevs bara ren jordbruksverksamhet i bolaget, till en början även med mjölkkor på en av gårdarna. 1998 avvecklades mjölkverksamheten och Hojab fokuserade på enbart växtodling.



Hojab arrenderar sina 500 hektar jordbruksmark av de tre ursprungsgårdarna. Dessutom sköter bolaget en granngård på helentreprenad vilken har ytterligare 120 hektar.



Den stora expansionen av verksamheten under 2006-2009 har dock inte skett i lantbruksverksamheten där tillgången på ny mark och höga markpriser är en begränsande faktor. I stället är skogsentreprenadverksamheten som startades 2004 som står för den stora tillväxten.

- I dagsläget står skogen för två tredjedelar av verksamheten och lantbruket för en tredjedel, säger Ulf Thunell, anställd vd på Hojab, för ATL.nu.



Bolaget inledde sin bana i skogsbranschen med att köpa in en flismaskin. Sedan har det rullat på. En förfrågan om att även skaffa in flismaterial ledde till köpet av en begagnad skördare. Skotningen sköttes först av entreprenörer men när dessa fick andra uppdrag tog Hojab över genom att skaffa egna skotare.



I dag äger företaget två skotare och en gallringsskördare, utöver flishuggarna.

- Att vara skogsentreprenör är rätt tufft. Det är flismaskinerna som är lönsamma. Skotarna och skördaren är det väl mer tveksamt om vi tjänar pengar på. Å andra sidan servar de ju våra flishuggare med material, säger Ulf Thunell.



Han säger att bolaget för närvarande inte har något fortsatt behov av att växa. I stället väntar nu konsolidering och trimning av skogsverksamheten.



Lantbruksverksamheten är dock redan trimmad så det räcker.

- Vi sköter lantbruket med bara en stor traktor. Sedan hyr vi in en extra traktor under skörden, berättar Ulf Thunell.

Han konstaterar att även den övriga maskinparken utnyttjas till max.

- Maskinerna går rätt hårt, säger han. Anja Thorsén