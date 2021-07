Billigt stall inte alltid bäst för plånboken

För att kunna avgöra om det planerade stallet är dyrt eller billigt i praktiken måste man räkna in hur mycket arbetstid per koplats det kommer att gå åt i det färdiga stallet. Även kohälsa kan löna sig att ta med i beräkningen. Om korna har det bra i ett stall är de ju också friskare.



I dagsläget ligger byggkostnaden för en koplats på mellan 50 000 och 100 000 kronor. En byggkostnad på 50 000 per koplats ger en kostnad på nästan 50 öre per kilo mjölk.



Men Markus Oskarsson, ekonom på Svensk Mjölk, tycker ändå det kan vara motiverat att satsa 10 000 kronor extra per koplats om det kan spara fem timmar per ko och år i det nya stallet.

Tar man med även arbetskostnaden i kalkylen hamnar kostnaden per koplats enligt Svensk Mjölks beräkningar på mellan 0,97 och 1,19 kronor per kilo mjölk. Med konventionell mjölkgrop i stallet är fördelningen mellan arbetskostnad och byggkostnad ungefär 60/40. I ett automatiskt mjölkningssystem är förhållandet det omvända.



Med utökad kapacitet på dagens automatiska mjölkningssystem kan en sådan merinvestering betala sig. Kostnaden för arbets- och byggkostnader per kilo mjölk blir enligt Svensk Mjölks beräkningar jämförbar mellan ett större robotstall och ett stall med konventionellt mjölksystem.

- Vilket system man väljer handlar mer om vad mjölkföretagaren själv föredrar, säger Markus Oskarsson. ATL.nu