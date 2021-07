Billigare plantor från Norrland

SÖRBERGE ATL

Först Gudrun och nu de högra virkespriserna gör att det är brist på granplantor i Sydsverige. Priset blir därefter.

- Det är en väldig skillnad på priserna i norra och södra Sverige, säger Peter Engblom marknadschef på SCA:s plantbolag Norrplant.



- En ettåring här uppe, den köper du för drygt kronan om det är lite mängder. I södra Sverige får du betala 1,50 för samma planta, och det finns det egentligen inget skäl till, det är konkurrenssituationen som har gjort att det är så.



Södra Odlarna bekräftar att plantorna blir mindre och billigare ju längre norrut man kommer, men hävdar att de tar samma pris som SCA för en liten ettårig täckrotsplanta odlad i en liten kruka.





Klarar sig lika bra

Vitryska granar

Norrplant lanserar just nu plantan Powerpot, en täckrotsplanta som klarar sig lika bra som Jackpot, trots att det är dubbelt så många plantor i varje låda, 128 stycken.- Det är så mycket effektivare för alla inblandade i och med att du har dubbelt så många plantor med dig, det tar längre tid innan plantorna tar slut och man måste fylla på, säger Peter Engblom, som räknar med att sälja 6 miljoner Powerpot i år.Krukorna är behandlade med koppar vilket håller ordning på rötterna.- Det här kommer att bli stort så småningom. Nyckeln till det här är kopparfärgen, annars skulle du få rotsnurr på en gång.Även om hoten är många, från snytbaggar, gräs och vilt, skulle ettåriga plantor fungera utmärkt på många marker även i Sydsverige, hävdar Peter Engblom.Men än så länge säljer ettåringar dåligt i Sydsverige där skogsbruket är vana vid lite större, och därmed dyrare plantor.- Föryngringskostnaden i södra Sverige kan ligga på uppåt 15 000 kronor per hektar, och här uppe är det kanske 5000-6000 kronor per hektar, säger Peter Engblom, som i väntan på en marknad för ettåriga plantor satsat på att odla och sälja tvååriga granplantor av sydsvensk proveniens.- Vi har ett hus med vitryska granar, vi har sålt alla de plantorna till Sydved.Torbjörn Esping