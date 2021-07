Billigare och enklare med egen el

Det är meningen att det ska bli billigare och enklare att mata in egenproducerad el på nätet. Regeringen tänker presentera ett nytt förslag till riksdagen innan jul. Det särskilda abonnemang för inmatning på nätet som krävs ska bli gratis för små elproducenter. Och det ska bli enklare att få tillstånd.

Det betyder att lantbrukare som har ett litet vindkraftverk eller solceller på taket snart kan koppla in sina anläggningar direkt på nätet utan dyra avgifter.



Men för att få ett gratis abonnemang måste elproducenten vara nettoanvändare, det vill säga konsumera mer el än vad som produceras. Produceras mer el kan man tvingas betala nät- och rapporteringsavgifter på mellan 1 500 och 5 000 kronor.



Regeringens förslag ska vara klart om några veckor. Men förslaget har redan mötts av kritik från, bland annat, regeringens egen utredare KTH-professorn Lars Söder. Som förslaget ser ut ska inte en allmän möjlighet till nettodebitering införas.



Nettodebitering innebär att man varje månad reducerar mängden el kunden tagit ut från nätet med mängden inmatad produktion från kunden. Som kund debiteras man endast nettokonsumtionen per månad.



I nuläget är nettodebitering inte tillåtet enligt skattemyndigheten och utan den möjligheten kan det trots allt bli både krångligt och ge små intäkter att sälja sin egen el. Enligt förslaget ska också den lilla elproducenten betala för timmätning, vilket ger höga kostnader och därmed små intäkter för den sålda elen.

Härje Rolfsson