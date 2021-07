Billigare diesel och HVO efter stiltje

Under perioden som dieseln legat stabil så har bensinpriset sett både höjningar och sänkningar. Senast priset ändrades var den 28 oktober då priset höjdes med 15 öre per liter.

Fredagen bjöd på nya sänkningar

Efter att priset för diesel och HVO legat stilla i två veckor så följdes torsdagens sänkning upp med en till under fredagen. Då sänktes priserna återigen med 10 öre per liter och nu ligger riktpriset för diesel på 16,28 kronor per liter på bemannade mackar. Riktpriset på HVO-100 sänktes också med 10 öre per liter och det nya riktpriset är nu 17,31 kronor per liter.