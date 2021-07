Billigare beställa öronbrickor via nätet

Enligt Jordbruksverket är det nya systemet enklare då man ska beställa nya öronbrickor till nötkreatur, får, getter eller grisar.



Den administrativa avgiften som tas ut vid beställning av originalbrickor sänks till 20 kronor för beställningar som görs via internet. Motsvarande avgift vid beställning med blankett är som tidigare 80 kronor.



- Att kunna beställa öronbrickor och övrig märkningsutrustning via internet har länge varit ett önskemål från våra kunder. Det har även framförts som ett förenklingsförslag i syfte att minska den administrativa bördan för djurhållarna. Vi hoppas att många kommer att använda sig av e-tjänsten istället för att som tidigare beställa via blankett, säger Peter Krause, enhetschef på registerenheten. ATL.nu