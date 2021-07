I början av oktober låg oljepriset på drygt 86 dollar per fat men sedan dess har priset fallit drastiskt. Under november månad har priset fallit stadigt och ligger nu på 60 dollar per fat. Flera oljeexporterande länder påverkas av det kraftiga prisfallet, däribland Kazakstan, som nu sänkt sin tillväxtprognos för 2019 på grund av raset. Kazakstans regering räknar med ett snittpris på 55 dollar per fat under 2019.